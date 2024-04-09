كواليس تعرض لأول مرة لمقلب رامز جاب من الآخر.. شاهد

عرض الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم التي تحمل رقم 30، من برنامج رامز جاب من الآخر، والمذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، لقطات مجمعة من كواليس حلقات برنامج المقالب.

وانهى الفنان رامز جلال برنامج «رامز جاب من الآخر» بحلقة مجمعة ضمت مشاهد من حلقات الموسم الحالي رمضان 2024.

وخلال الحلقة، عرض رامز لقطات من حلقة الفنانة المصرية نجلاء بدر مع الفنانة مي عمر، بالإضافة لعدة حلقات ضمت لاعبي كرة القدم والفنانين.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

