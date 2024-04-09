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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرس كيمياء ولعيب كورة.. ذكريات محمد رياض قبل دخوله الفن

محمد رياض
محمد رياض

قال الفنان محمد رياض إنه لم يكن لديه رغبة في دخول نجله عمر مجال الفن نهائيا.


واستعرض رياض المجالات التي عمل بها دخوله مجال الفن خلال مقابلته بصحبة نجله عمر مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج مع خيري على قناة المحور. 


وأوضح رياض أنه عمل مدرسا للكيمياء بعد تخرجه من كلية العلوم وقبلها كان منضما إلى فريق ابو سمبل الرياضي. 

وكشف عن لعبه إلى جانب الشيخ محمد جبريل في فريق أبو سمبل، إلا أن والده شجعه لامتهان قراءة القرآن وتجويده..

 وأضاف ان الشيخ محمد جبريل كان لعيب كويس جدا والزمالك كان عايز ياخده. 


وأردف رياض أن نداهة التمثيل خطفته ودفعته لدخول المسرح قبل دخول معامل كلية العلوم.

محمد رياض مجال الفن محمد جبريل مدرس الفن

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