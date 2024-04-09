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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد رياض: قلع الحجر ينصر المرأة الصعيدية

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض عن سر تقديمه مسلسل "قلع الحجر" والذى يعرض فى رمضان والذى يقدم فيه شخصية فرماوى العمدة الشرير.

وقال محمد رياض فى تصريح خاص لصدى البلد: جميع ردود الفعل التى تلقيتها عن شخصية فرماوى فى مسلسل “قلع الحجر” كانت إيجابية، خاصة أن هذه الشخصية صعبة ومركبة ولكنها مليئة بالتغيرات الفنية، كما أن هذا العمل ينصر المرأة فى المجتمع الصعيدى، وهو الأمر الذى دفعنا إلى تقديم هذا العمل، فهو يدق ناقوس الخطر فى الصعيد ضد بعض العادات والتقاليد التى ما زال يعاني منها المجتمع الصعيدى.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة. 

الفنان محمد رياض عبدالعزيز مخيون محمد رياض مسلسل قلع الحجر منى عبد الغني

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