نجل محمد رياض: بابا كان بيرفض أعمال كتير ومحدش بيعرف يأثر عليه

قال عمر نجل الفنان محمد رياض إن والده كان يرفض أعمالا كثيرة تعرض عليه، موضحا أنه يعتبر الأمر إيجابيا كونه يعرف حجمه ولا يقبل بأي عمل.



وأضاف عمر في مقابلة بصحبة والده الفنان محمد رياض مع برنامج مع خيري الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على قناة المحور أن رفض الأعمال تعتبر معادله صعبة فيها ايجابيات وفيها سلبيات.. كل واحد بيختار إذا كان يفضل التواجد طوال الوقت أو يحافظ على تاريخه ومكانته، مشيرا إلى أنه هناك أعمال كان يتمنى أن لا يرفضها والده، لكن في النهاية لا أحد يتدخل في قراره.



وقال الفنان محمد رياض إن الفترة التي ظهر فيها في التسعينيات كانت الأعمال السينمائية محدودة، متضمنة فيلما لأحمد زكي وآخر لعادل إمام وثالث لنادية الجندي ولا يزيد الموسم عن خمسة أفلام.