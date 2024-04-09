بوريل: على روسيا الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 إن القوات الروسية يجب أن تنسحب من أراضي محطة زابوريجيا النووية.

وكتب بوريل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن الهجوم المتهور بطائرات بدون طيار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية يزيد من خطر وقوع حادث نووي خطير ويجب أن تتوقف مثل هذه الهجمات.

وأعرب عن دعمه الكامل للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يوم الأحد 7 أبريل، تحطمت ثلاث طائرات بدون طيار في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وبالقرب منها، مما أدى إلى إصابة معدات المراقبة والاتصالات على سطح مفاعل الوحدة 6 ومركبة عسكرية.