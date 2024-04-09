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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد إحالته وأيتن عامر للنيابة..ماجد المصرى يخرج عن صمته بسبب زوجة واحدة لا تكفي

ماجد المصرى وايتن
ماجد المصرى وايتن عامر

قرر الفنان ماجد المصرى الخروج عن صمته والرد على الانتقادات الكثيرة التى تعرض لها بسبب بعض مشاهد مسلسل زوجة واحدة لا تكفى، وذلك من جانب وزارة الاعلام الكويتية، حيث صدر قرار بمنعه من التمثيل وبصحبته أيتن عامر.

وقال ماجد المصرى في تصريحات تليفزيونية: مش عارف ليه الكويت خدوها على نفسهم، والمسلسل فيه جنسيات كتير ولو حد خاين فـ أنا المصري أنا اللي خُنت واتجوزت عليها ثلاثة، ليه هنا المصريين معملوش أي مشكلة يعني؟!.

حالة من الجدل والانتقاد تعرض لها مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الذي يشارك في الموسم الرمضاني الحالي لعام 2024 بطولة باقة من نجوم الكويت ومصر مثل الفنانة الكويتية هدى حسين والفنان ماجد المصري والفنانة أيتن عامر.

أثار مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي) جدلًا واسعًا داخل المجتمع الكويتي بسبب تسليطه الضوء على الخيانة الزوجية وتعدد الزوجات والزواج العرفي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض عرضًا جريئًا في طرح الموضوعات وطالب العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بوقفه، مستندين بذلك على بعض الجمل والمشاهد الجريئة به.

بينما اعتبر مواطنون آخرون أن ما يعرض بالمسلسل ما هو إلا انعكاس للواقع ويجب مواجهته ومناقشته وعدم إخفائه بل محاولة معالجته.

رد فعل وزارة الإعلام

بعد عرض الحلقة الـ27 منه، قررت وزارة الإعلام الكويتية إيقاف المسلسل ومنع كل من شارك به أو بأي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت أو المشاركة في أي أعمال فنية داخل الدولة.

اعتبرت وزارة الإعلام الكويتية أن القائمين على مسلسل زوجة واحدة لا تكفي ومن بينهم الفنانان ماجد المصري وأيتن عامر يسيئان للمجتمع الكويتي من خلال محتوى العمل.

وأكد لافي السبيعي، الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام، أن وزارة الإعلام الكويتية حريصة على تطبيق النظم والقوانين واللوائح على الجميع دون تمييز، وأن دور الوزارة يتمثل في المحافظة على تقاليد وقيم المجتمع الكويتي والتمسك بها إلى جانب الارتقاء بالذوق العام.

كما قررت الوزارة إحالة أبطال المسلسل من بينهم ماجد المصري وأيتن عامر إلى النيابة العامة بتهمة "الإساءة إلى أخلاق وقيم المجتمع الكويتي".

بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة الكويتية للإعلام إلغاء عرض مسرحية "في زين الزمان" التي كان من المقرر عرضها في عيد الفطر المبارك لأنها للكاتبة هبة مشاري التي كتبت مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، كما يشارك بها عدد من أبطال المسلسل على رأسهم الفنانة هدى حسين.

الفنانة ايتن عامر الفنان ماجد المصري مسلسل زوجة واحدة لا تكفي ماجد المصري ايتن عامر

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