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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو وأعضاء الزمالك والأهلي يقدمون واجب العزاء في وفاة محمد مدحت

عزاء المعد البدني
عزاء المعد البدني للزمالك

حرص مجموعة من نجوم الكرة المصرية، وخاصة من نادي الزمالك، وعلى رأسهم الثلاثي أحمد سيد زيزو، وعبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، وحازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تقديم واجب العزاء فى وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وشارك ايضا كل من إمام عاشور نجم الأهلي ومعتمد جمال،  ومحمود الونش،  وحمزة المثلوثي، والمستشار احمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق، وأحمد سليمان عضو مجلس الزمالك، وخالد مرتجي، ومحمد أشرف روقا، وطارق قنديل عضو مجلس ادارة الاهلي في واجب العزاء.

كما حضر ايضا كل من مدحت عبد الهادي، وأسامة نببه، وحسام عبد المجيد، و عمر جابر، وأحمد مجدي المدرب المساعد، والدكتور محمد أسامة، وسيد نيمار، ومهاب ياسر، ويوسف أسامة نبيه، ومحمد عبد الله، وعبد الله جورج مستشار مجلس الادارة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلن حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد مدحت، الذي وافته المنية مساء الخميس الماضي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

 

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