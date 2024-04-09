أبو الليف يكشف تفاصيل أزمته مع مجدي صبحي: كان ليا فلوس وأخدتها

كشف المطرب نادر أبو الليف، تفاصيل أزمته مع الفنان مجدي صبحي، قائلا: كان ليا فلوس عنده بسبب عقد وحوش بديعة والحمد لله أخدت حقي".

وكشف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسباب ابتعاده عن التمثيل، لافتا إلى أنه لم يتلقى أي عروض سينمائية، وكل العروض عبارة عن غناء تترات للمسلسلات أو مسرحيات، وأرحب جدا بالعودة إلى التمثيل بشرط :"الورق يكون كويس وأجسد دور محترم وصح ومبحش أطلع في أي حاجة وخلاص".

تابع: طرحت دويتو مع هبة مختار لأغنية بعنوان الراجل الحنين رزق، وأسير بخطوات سابقة وسعيد بعملي مع الفنان هشام عباس في هتفرج علينا"، مضيفا: "رصيدي في البنك 200 جنيه، و150 دولار، أنا الحمد لله عايش مستور".