200 جنيه و150 دولارا.. أبو الليف يكشف عن حجم ثروته في البنوك

كشف المطرب نادر أبو الليف، عن حجم ثروته في البنوك، قائلا: أنا الحمد لله مستور ورصيدي في البنوك 200 جنيه، و150 دولارا.

وأضاف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: طرحت خلال الفترة الماضية دويتو مع هبة مختار لأغنية بعنوان الراجل الحنين رزق، وأسير بخطوات سابقة وسعيد بعملي مع الفنان هشام عباس في هتفرج علينا".

وكشف المطرب نادر أبو الليف، عن أسباب ابتعاده عن الفن، موضحا أنه لم يتلقى أي عروض، وكل العروض المقدمة له عبارة عن غناء تترات للمسلسلات أو مسرحيات، وأرحب جدا بالعودة إلى التمثيل بشرط :"الورق يكون كويس وأجسد دور محترم".

