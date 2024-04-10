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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«السياحة والآثار»: تشكيل غرفة عمليات بشأن عيد الفطر ومتابعة حركة السفر وعودة المعتمرين

سياحة مصر
سياحة مصر

قامت وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرفة عمليات من ممثلى الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 أبريل الجاري، وذلك لتلقى وبحث أى شكاوى أو مخالفات ترد سواء من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال هذه الفترة وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بجانب متابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين.

يأتى ذلك تأكيداً على الدور الرقابى والتنظيمى الذى تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحى وحرصها على التأكد من جوده الخدمات المقدمة حفاظاً علي سلامة السائحين والمواطنين.

من جانبها، أشارت سامية سامى رئيس الادارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة إلى أنه تم توجيه ممثلى غرفة العمليات للعمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التى ترد من السائحين والمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة الشركات السياحية بتنفيذ كافه البرامج السياحية المُخطر بها.

وأضافت أن لجان الوزارة على متابعة مستمرة وعن كثب لإجراءات عودة المعتمرين المصريين والتأكد من وصولهم بسلامة الله لأرض الوطن، وذلك من خلال تواصل غرفة العمليات بشكل دائم ومستمر مع لجان الوزارة المتواجدة بالمطارات.

 ويتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) والذي يعمل لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، وكما يمكن التواصل مع غرفة العمليات من خلال رقم الهاتف / 01550008630 – 01550008633

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