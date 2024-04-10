عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وقت صلاة العيد في مصر.. ردد تكبيرات عيد الفطر من الآن وحتى الصباح

صلاة العيد
صلاة العيد

يهتم المسلمون في مصر الآن، بالبحث عن وقت صلاة العيد، وتعتبر صلاة العيد سنّة مؤكدة واظب عليها سيدنا النبي، وأمر الرجال والنساء والأطفال أن يخرجوا لها، وقد شرعت صلاة العيد؛ شكرًا لله عز وجل على إتمام نعمه وعباداته، وهي ركعتان وخطبة بعدهما.

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

موعد صلاة العيد بالقاهرة ومحافظات مصر.. وكيفية أدائها وصيغة التكبيرات الصحيحة وعددها

كما  يجوز خروج المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا لأداء صلاة العيد فهو أمر مستحب؛ ليكبروا الله ويشهدوا الخير.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على وقت صلاة العيد في القاهرة والمحافظات على مستوى الجمهورية.

وقت صلاة العيد

القاهرة: 05:59 صباحا

الجيزة: 05:58 صباحا

الإسكندرية: 06:02 صباحا

بورسعيد: 05:53  صباحا

دمياط: 05:55 صباحا

العريش: 05:47 صباحا

صلاة العيد

دمنهور: 06:00 صباحا

أسيوط: 06:00صباحا

قنا: 05:55 صباحا

أسوان: 05:56 صباحا

سانت كاترين: 05:48 صباحا

السلوم: 06:21 صباحا

وقت صلاة عيد الفطر

أما عن وقت صلاة عيد الفطر في باقي المحافظات والمدن المصرية، فهي كالآتي:

شلاتين: 05:46 صباحا

طنطا: 05:58 صباحا

بنها: 05:58 صباحا

المنصورة: 05:57 صباحا

الزقازيق: 05:56 صباحا

الفيوم: 06:00 صباحا

بني سويف: 05:59 صباحا

المنيا: 06:02 صباحا

سوهاج: 05:59 صباحا

الأقصر: 05:51 صباحا

مرسى مطروح: 06:13 صباحا

الاسماعيلية: 05:53 صباحا

حلايب: 05:42 صباحا

السويس: 05:53 صباحا

كفر الشيخ: 05:58 صباحا

تكبيرات العيد

واختلف الفقهاء في صفة التكبير، وأحسنُ ألفاظ التكبير صيغة التكبير المطولة والتي تُعَدُّ أحسن صيغ التكبير عند الشافعية؛ وهي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزَّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

ولا يصحُّ الاختلاف بين المسلمين في المساجد رسميةً كانت أو أهليةً حول ترديد تكبيرات العيدين سواء كانت بالصيغة المطولة أو غيرها؛ لأنَّ كل الصيغ صحيحةٌ، ولها أصل في شريعة الإسلام، وكلها عبارة عن الإقرار والاعتراف بأنَّ الله أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، وأنَّه هو وحده الذي يستحق الحمد والثناء عليه والتعظيم، ثم بعد ذلك من يزيد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون قد أوفى المقام حقَّه بالنسبة للخالق عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ﴾ [النساء: 80].

وقت صلاة العيد وقت صلاة عيد الفطر تكبيرات العيد موعد صلاة العيد العيد عيد الفطر موعد صلاة عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

ترشيحاتنا

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

هل يجوز العمل في أيام العيد؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

بايدن يتهم نتنياهو بارتكاب «خطأ» بشأن غزة

النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

رباعية نظيفة| بيراميدز يتصدر الدوري المصري بالفوز على الجونة

ألفاظ التكبير في صلاة العيد.. هل الزيادة فيها بدعة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ