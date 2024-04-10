النمسا.. موظف سابق في جهاز أمني متهم بالتجسس لصالح روسيا

وجَّهت وزارة الداخلية النمساوية، اتهامًا لموظف سابق في الهيئة الفدرالية لحماية الدستور ومحاربة الإرهاب بالتجسس لصالح روسيا.

وحسب “روسيا اليوم”، قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في بيان صادر عنه، يوم الثلاثاء، إن لائحة الاتهام تشمل تهما منها "التجسس وتجاوز الصلاحيات والخيانة العظمى وبيع أسرار الدولة لروسيا".

وأضاف كارنر خلال اجتماع أمني في فيينا مساء الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية النمساوية تحتاج إلى وسائل معاصرة للتحقيق، بما في ذلك الوسائل للرقابة على الاتصال عبر الانترنت ومتابعة التطبيقات لتبادل الرسائل.

يذكر أن الموظف السابق في الهيئة الفدرالية النمساوية لحماية الدستور ومحاربة الإرهاب إيجيستو أوت، تم القبض عليه في أواخر مارس الماضي للاشتباه بنقل معلومات سرية إلى روسيا.