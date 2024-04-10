عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آخر وقت لقضاء صلاة العيد لمن فاتته.. اغتنم الفرصة قبل خروج وقتها

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء يبدأ وقت صلاة العيد يبدأ من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، وهو - وفق الهيئة العامة للمساحة-  صباحا، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر بنحو ثلث ساعة، أي ينتهي وقت أدائها قبل موعد أذان الظهر.

ثلاث صور لقضاء صلاة العيد لمن فاتته

وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلها؛ لأن وقتها قد فات.

وقسم أصحاب الموسوعة الفقهية صور قضاء سلاة العيد إلى ثلاث نذكرها زيادة للفائدة فقالوا:

الصورة الأولى: أن تؤدى صلاة العيد جماعة في وقتها من اليوم الأول ولكنها فاتت بعض الأفراد، وحكمها في هذه الصورة أنها فاتت إلى غير قضاء، فلا تقضى مهما كان العذر؛ لأنها صلاة خاصة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة، فلا بد من تكاملها جميعا، ومنها الوقت. وهذا عند الحنفية والمالكية. وأما الشافعية: فقد أطلقوا القول بمشروعية قضائها - على القول الصحيح في المذهب - في أي وقت شاء وكيفما كان: منفردا أو جماعة، وذلك بناء على أصلهم المعتمد، وهو أن نوافل الصلاة كلها يشرع قضاؤها. وأما الحنابلة: فقالوا: لا تقضى صلاة العيد، فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعا، إما بسلام واحد، وإما بسلامين.

الصورة الثانية: أن لا تكون صلاة العيد قد أديت جماعة في وقتها من اليوم الأول، وذلك إما بسبب عذر: كأن غم عليهم الهلال وشهد شهود عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال، وإما بدون عذر. ففي حالة العذر يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني سواء كان العيد عيد فطر أو أضحى؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن قوما شهدوا برؤية الهلال في آخر يوم من أيام رمضان، فأمر عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى المصلى من الغد. وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة فيشرع قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني عند تأخر الشهادة برؤية الهلال، أما المالكية: فقد أطلقوا القول بعدم قضائها في مثل هذه الحال. إلا أن الشافعية لا يعتبرون صلاتها في اليوم الثاني قضاء إذا تأخرت الشهادة في اليوم الذي قبله إلى ما بعد غروب الشمس. بل لا تقبل الشهادة حينئذ، ويعتبر اليوم الثاني أول أيام العيد، فتكون الصلاة قد أديت في وقتها.

الصورة الثالثة: أن تؤخر صلاة العيد عن وقتها بدون العذر الذي ذكرنا في الصورة الثانية. فينظر حينئذ: إن كان العيد عيد فطر سقطت أصلا ولم تقض. وإن كان عيد أضحى جاز تأخيرها إلى ثالث أيام النحر، أي يصح قضاؤها في اليوم الثاني، وإلا ففي اليوم الثالث من ارتفاع الشمس في السماء إلى أول الزوال، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر؛ ولكن تلحقه الإساءة إن كان غير معذور بذلك.

لجنة الفتوى دار الإفتاء صلاة العيد وقت صلاة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

لعملاء «إنستا باي»| احذر هذا التصرف عند تحويل الأموال.. قد يتسبب في خسارة نقودك

ترشيحاتنا

لا ننساكم.. وزارة الخارجية توجه رسالة إلى أهالي غزة بمناسبة عيد الفطر

علامات قبول الطاعة بعد رمضان.. علي جمعة يكشف عنها

تعرف إلى أسعار العملات العربية والأجنبية في أول أيام العيد

خطبة عيد الفطر المبارك.. خطيب المسجد النبوي مهنئا: لا زالت أيامكم أعيادا

حفرة 3×3.. تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحفر والتنقيب عن الآثار بعقار الشرابية

انتشار أمني مكثف وتواجد واسع للشرطة النسائية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المُبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

في أول يوم العيد.. تحذير شديد من تناول الفسيخ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد تناول الترمس| تفاصيل

أبرزهم المسمار والحريف.. غياب 9 نجوم عن الأهلي والزمالك بمباراة القمة

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ