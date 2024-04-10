بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة وخطبة العيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شعائر صلاة العيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

كما يحضر صلاة العيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ولفيف من القيادات الدينية والسياسية وكبار رجالات الدولة، حيث تبدأ شعائر صلاة العيد بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي، من رحاب مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن صيغ تكبيرات صلاة العيد قول: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

موعد صلاة عيد الفطر 2024 بالقاهرة والمحافظات

▪️القاهرة السَّاعة: 5:59 صباحًا.

▪️الجيزة: 5:58 صباحًا.

▪️الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

▪️العاصمة الإدارية: 5:53 صباحًا.

▪️بورسعيد: 5:53 صباحًا.

▪️السويس: 5:53 صباحًا.

▪️دمياط: 5:55 صباحًا.

▪️العريش: 5:47 صباحًا.

▪️دمنهور: 6:00 صباحًا.

▪️طنطا: 5:58 صباحًا.

▪️بنها: 5:58 صباحًا.

▪️شبين الكوم: 5:55 صباحًا.

▪️المنصورة: 5:57 صباحًا.

▪️الزقازيق: 5:56 صباحًا

▪️كفر الشيخ: 5:58 صباحًا

▪️البحر الأحمر: 5:47 صباحًا.

▪️الفيوم: 6:00 صباحًا

▪️بني سويف: 5:59 صباحًا.

▪️المنيا: 6:02 صباحًا

▪️أسيوط: 6:00 صباحًا

▪️سوهاج: 5:59 صباحًا.

▪️قنا: 5:55 صباحًا.

▪️الأقصر: 5:51 صباحًا.

▪️أسوان: 5:56 صباحًا.

▪️مرسى مطروح: 6:13 صباحًا.

▪️سانت كاترين: 5:48 صباحًا.

▪️الإسماعيلية: 5:53 صباحًا

▪️السلوم: 6:21 صباحًا.

▪️حلايب: 5:42 صباحًا.

▪️شلاتين: 5:46 صباحًا.