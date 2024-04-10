عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

شعائر صلاة العيد
شعائر صلاة العيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة وخطبة العيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شعائر صلاة العيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

كما يحضر صلاة العيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ولفيف من القيادات الدينية والسياسية وكبار رجالات الدولة، حيث تبدأ شعائر صلاة العيد بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي، من رحاب مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن صيغ تكبيرات صلاة العيد قول: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

صلاة العيد.. أحكامها وما يسن في ليلتها ووقت دخول التكبير

موعد صلاة عيد الفطر 2024 بالقاهرة والمحافظات.. هل يجوز القضاء لمن فاتته؟

موعد صلاة عيد الفطر 2024 بالقاهرة والمحافظات 

▪️القاهرة السَّاعة: 5:59 صباحًا.
▪️الجيزة: 5:58 صباحًا.
▪️الإسكندرية: 6:02 صباحًا.
▪️العاصمة الإدارية: 5:53 صباحًا.
▪️بورسعيد: 5:53 صباحًا.
▪️السويس: 5:53 صباحًا.
▪️دمياط: 5:55 صباحًا.
▪️العريش: 5:47 صباحًا.
▪️دمنهور: 6:00 صباحًا.
▪️طنطا: 5:58 صباحًا.
▪️بنها: 5:58 صباحًا.
▪️شبين الكوم: 5:55 صباحًا.
▪️المنصورة: 5:57 صباحًا.
▪️الزقازيق: 5:56 صباحًا
▪️كفر الشيخ: 5:58 صباحًا
▪️البحر الأحمر: 5:47 صباحًا.
▪️الفيوم: 6:00 صباحًا

▪️بني سويف: 5:59 صباحًا.
▪️المنيا: 6:02 صباحًا
▪️أسيوط: 6:00 صباحًا
▪️سوهاج: 5:59 صباحًا.
▪️قنا: 5:55 صباحًا.
▪️الأقصر: 5:51 صباحًا.
▪️أسوان: 5:56 صباحًا.
▪️مرسى مطروح: 6:13 صباحًا.
▪️سانت كاترين: 5:48 صباحًا.
▪️الإسماعيلية: 5:53 صباحًا
▪️السلوم: 6:21 صباحًا.
▪️حلايب: 5:42 صباحًا.
▪️شلاتين: 5:46 صباحًا.

صلاة العيد شعائر صلاة العيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطبة العيد صلاة عيد الفطر 2024 عيد الفطر 2024 تكبيرات صلاة العيد موعد صلاة العيد موعد صلاة عيد الفطر 2024 موعد صلاة عيد الفطر 2024 بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

موضوعات متعلقة

صلاة العيد.. أحكامها وما يسن في ليلتها ووقت دخول التكبير

موعد صلاة عيد الفطر 2024 بالقاهرة والمحافظات.. هل يجوز القضاء لمن فاتته؟

قصة آية عيد الفطر في القرآن .. لهذا السبب كان التكبير في صلاته واجبا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يحضر خطبة العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. بث مباشر

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة

وصول الرئيس السيسي لمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة العيد

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

متى يجب عليك تغيير إطار سيارتك.. أفضل النصائح قبل السفر

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ فيلم عالماشي .. صور

فستان جذاب.. هنا شيحة تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ