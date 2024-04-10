بث مباشر.. تكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرمين الشريفين

يكثر البحث عن تكبيرات عيد الفطر الصحيحة، خاصة مع دخول وقت صلاة عيد الفطر 2024 بالمملكة العربية السعودية ومصر وعدد من دول العالم العربي والإسلامي، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

تكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرمين الشريفين

ويؤدي المسلمون في المملكة العربية السعودية شعائر صلاة العيد، مُرددين تكبيرات عيد الفطر، مُهللين فرحين بما آتاهم ربهم، وبما أنعم عليهم من نعمة الصيام والقيام والتوفيق على مدى شهر رمضان 2024.

ويستحب للمسلم أن يكبر الله في عيد الفطر من بعد غروب شمس ليلة العيد وحتى يصعد الخطيب المنبر، وصيغة تكبيرات عيد الفطر هي: « الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ».

كما يستحب للمسلم في صلاة العيد أن يغتسل قبل خروجه من بيته ويتعطر ويلبس أفضل الثياب ثم يأتي المصلى أو الساحة التي يصلى فيها للعيد ويبدأ بالصلاة مع إمامه، وصلاة العيد ركعتين جهراً ولكن بعد تكبيرة الإحرام يكبر الإمام سبع تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى استحبابا، وبعد تكبيرة القيام للركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية.

موعد صلاة العيد في السعودية

موعد صلاة العيد في السعودية بعد شروق الشمس بخمسة عشر دقيقة ، واليكم مواقيت الصلاة في المحافظات .

مكة المكرمة (5:36 صباحًا).

المدينة المنورة (5:35 صباحًا).

جدة (5:36 صباحًا).

الدمام (5:39 صباحًا).

جازان (5:37 صباحًا).

نجران (5:38 صباحًا).

أبها (5:36 صباحًا).

تبوك (5:34 صباحًا).

حائل (5:34 صباحًا).

القصيم (5:34 صباحًا).

خميس مشيط (5:36 صباحًا).

دعاء عيد الفطر المبارك

1- «اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا».

2- «ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً، ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً».

3- «اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

4- «اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».

5- الحمد لله الّذي بعزّته وجلاله تتمّ الصالحات، يا ربّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وارض عنّا، وتقبّل منّا وأدخانا الجنّة ونجّنا من النّار، وأصلح لنا شأننا كلّه، اللهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة، اللهمّ يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو وحسن التجاوز.