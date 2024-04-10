جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد تناول الترمس| تفاصيل

مع الاحتفال بأول يوم في عيد الفطر المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الترمس كنوع من التسالي خلال أيام العيد.

لذا كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن بعض الفوائد التي تحدث للجسم عند تناول الترمس خلال أيام العيد.



كتب جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"ما تنسوش الترمس في العيد بس بدون ملح بالمقارنة مع البقوليات الأخرى

فإن الترمس:يحتوي على سعرات حرارية أقل

ولكنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية ،

بما في ذلك الثيامين والريبوفلافين وفيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك."

أضاف جمال شعبان:"أن الترمس أحد أغنى مصادر البروتين والألياف النباتية (على الأقل ضعف كمية البقوليات الأخرى، كما يحتوي على نسبة أقل بكثير من الكربوهيدرات ، مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، مصدر مهم للبوليفينول والزياكسانثين ،

والتي تشمل مضادات الأكسدة المفيدة ومركبات فيتوستيرول لخفض الكوليسترول."

تابع:"مصدر جيد لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، بما في ذلك الأرجينين ، الذي يخفض ضغط الدم، مصدر لبروتين جاما كونجلوتين الجديد ، والذي قد يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم."

كتب جمال شعبان باختصار يعتبر الترمس

1- فاتح للشهية يقوي الجسم و يقوى الأعصاب وينشطها ، يحسن الأنيميا

2-ومدر للبول يخفض الضغط المرتفع ( يستخدم بدون ملح )

3- يساعد على التخلص من الغازات ويمنع الإمساك.

4-يساعد في تحسين عملية هضم الطعام لأنه من الحبوب الغنية بالألياف. ويقي من سرطان القولون

‏‎يقوي الجهاز المناعي

5- يساعد على تخفيض نسبة الدهون والكولسترول الضار في الدم يحافظ علي سلامة القلب والاوعية الدموية

6- يعمل على نقاء ونضارة البشرة عند المرأة ويحافظ علي سلامة الجلد

7- يعمل كمضاد لبعض الأمراض الجلدية مثل الاكزيما والصدفية.

8- يحسن مقاومة الانسولين ويكافح السكر من النوع التاني

