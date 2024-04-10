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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التوكتوك السبب| تفاصيل جديدة في واقعة مقت.ل عامل وإصابة ابنه في دار السلام

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بق.تل شخص وإصابة ابنه في مشاجرة  بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" بمنطقة دار السلام.

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كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مق.تل عامل وإصابة ابنه فى مشاجرة بسبب توك توك بمنطقة دار السلام.
 

تلقى قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين ("شخصين" أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة) ، و(عاطل) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم تعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين"  نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة والتى أودت بحياة أحدهما .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم (سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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