عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احذر.. التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة 3 أشهر

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع امتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الاوسطي خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة.

البحث عن الكنز| قرار عاجل من النيابة ضد 3 أشخاص بالقاهرة

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

مما يستلزم الغلق الكلى لطريق المحاجر فى المسافة من طريق السخنة "طريق القطامية القديم" حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر ، وذلك اعتباراً من الساعة 12,5 صباحاً يوم الخميس الماضي 4/4/2024 ولمدة 3 أشهر.


 من جانبه تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

بطولة ماجد المصري.. الحوار المتسبب في إحالة أبطال مسلسل للنيابة الكويتية

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

موضوعات متعلقة

البحث عن الكنز| قرار عاجل من النيابة ضد 3 أشخاص بالقاهرة

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

"منى" تخلصت من ضرة أختها| تفاصيل جريمة الغيرة.. ماذا حدث

3.5 كيلو حشيش.. حيثيات الحكم على ديلر القاهرة

بطلة الفيديوهات الخادشة للحياء| تفاصيل جديدة في واقعة فتاة الإسكندرية

بسبب كلب.. تفاصيل مثيرة في مقتـ ل شاب على يد فني بترول

خلصت على أمها| أغرب جريمة قـ.تل في بولاق الدكرور.. ما القصة؟

جريمة بمـ.فك.. تفاصيل مثيرة في واقعة مقتـ.ل شاب بولاق الدكرور

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن البرامج الرقمية للقيادات التربوية

حقيقة اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم.. تفاصيل

دوري أبطال أوروبا.. مارتينيلي يقود هجوم أرسنال ضد بايرن ميونخ

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخي الفقير أو أختي.. الأزهر للفتوى يجيب

186 يوم إبادة.. العثور على 381 جثمانا لشهداء بمحيط مجمع الشفاء الطبي

الإجراءات القانونية لرجوع المهاجر لـ عمله الحكومي بعد الاستقالة| تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا

خلي بالك من نفسك .. كيف تتجنب التعب في العيد

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام خل البلسمي

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ