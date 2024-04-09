تعدى عليه جنسيـ ا| تفاصيل جديدة بواقعة طفل بالشرابية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة،تجديد حبس عامل 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي جنسيا علي طفل في نهار رمضان، بعد استدراجه إلى محل دراجات هوائية في منطقة الشرابية بالقاهرة.

البداية ..



عندما تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من أسرة طفل يتهمون عاملا بهتك عرضه في نهار رمضان داخل محل فيدائرة قسم شرطة الشرابية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات والبحث تبين أن عاملفي محل دراجات هوائية استدرج طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وهتك عرضه.





وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر وتولتالنيابة التحقيقات.