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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسبب في إصابة 12 شخصا| قرار جديد بشأن سائق السيارة النقل بالتجمع الأول

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، باستعجال التقرير المروري لسائق سيارة نقل تسبب في إصابة 12 شخصًا في حادث التجمع الأول، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

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البداية..

 

عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد إصابة 12 شخصًا يستقلون أتوبيسًا إثر ادعاء مصادمة مع سيارة نقل قلاب "لاذت بالفرار"، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتبين عدم حمله ثمة تراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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