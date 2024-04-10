محافظ كفر الشيخ يوزع هدايا الرئيس على الأطفال بمناسبة عيد الفطر.. صور

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ علي تقديم هدايا الرئيس والتي تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمصلين والأطفال، الذين عبروا عن فرحتهم بتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، أدوا صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة سيتي كلوب «الاستاد الرياضي»، وسط الآلاف من أهالي كفر الشيخ، بحضور عدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدم محافظ كفر الشيخ خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة.

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