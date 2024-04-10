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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في أول يوم فطار| نظام غذائي صحي بعد رمضان

العيد
العيد

انتهي شهر رمضان الكريم و تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بعيد الفطر المبارك بعد ٣٠ يوم صيام و أعتياد الجسم على تناول الوجبة الرئيسية بعد المغرب مما يجعل العديد يبحث عن النظام العذائي الصحي والطرق السليمة التي يجب اتبعاها بعد انتهاء شهر رمضان .

 

من المهم العودة تدريجيًا إلى النظام الغذائي العادي بعد رمضان، وعدم المبالغة  والإسراف في تناول الطعام من حيث الكمية أو النوع.

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في أول يوم العيد.. تحذير شديد من تناول الفسيخ

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هناك العديد من النصائح التي تساهم في الحصول على التغذية السليمة بعد رمضان وخلال أيام العيد، وكان أبرزها:

-تغير أوقات الوجبات الرئيسة، لكي تصبح قريبة من مواعيد الفطار والسحور ثم تبدأ تدريجيا للمواعيد المعتادة.

-تناول وجبة إفطار خفيفه في العيد

-الاعتدال في تناول الحلويات بالأخص الكحك و البسكويت

-ممارسة التمارين الرياضية المناسبه مع الحاله الصحيه مثل المشي

-تناول الطعام بكميات قليلة وتقسيم الوجبات على فترات خلال اليوم

-شرب الماء بكميات كبيره بدلا من العصائر التي تحتوي على السكر

-عدم   تناول كميات كبيرة من الفسيخ و الرنجة خلال أيام العيد

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