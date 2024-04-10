في أول يوم فطار| نظام غذائي صحي بعد رمضان

انتهي شهر رمضان الكريم و تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بعيد الفطر المبارك بعد ٣٠ يوم صيام و أعتياد الجسم على تناول الوجبة الرئيسية بعد المغرب مما يجعل العديد يبحث عن النظام العذائي الصحي والطرق السليمة التي يجب اتبعاها بعد انتهاء شهر رمضان .

من المهم العودة تدريجيًا إلى النظام الغذائي العادي بعد رمضان، وعدم المبالغة والإسراف في تناول الطعام من حيث الكمية أو النوع.



هناك العديد من النصائح التي تساهم في الحصول على التغذية السليمة بعد رمضان وخلال أيام العيد، وكان أبرزها:

-تغير أوقات الوجبات الرئيسة، لكي تصبح قريبة من مواعيد الفطار والسحور ثم تبدأ تدريجيا للمواعيد المعتادة.

-تناول وجبة إفطار خفيفه في العيد

-الاعتدال في تناول الحلويات بالأخص الكحك و البسكويت

-ممارسة التمارين الرياضية المناسبه مع الحاله الصحيه مثل المشي

-تناول الطعام بكميات قليلة وتقسيم الوجبات على فترات خلال اليوم

-شرب الماء بكميات كبيره بدلا من العصائر التي تحتوي على السكر

-عدم تناول كميات كبيرة من الفسيخ و الرنجة خلال أيام العيد