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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في أول يوم العيد.. تحذير شديد من تناول الفسيخ

الفسيخ
الفسيخ

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الفسيخ في أول يوم من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وقد يتناول البعض كميات كبيرة تؤثر على صحتهم بالسلب وتؤدي إلي العديد من المشاكل الصحية.

 

وكان حذر الراحل الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الجلدية والحساسية، قبل وفاته من تناول الفسيخ نظرا لتأثيره السلبي على الجسم.

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وكشف الناظر في منشور سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أضرار الفسيخ الوخيمة.

 

المشاكل الصحية التي قد يسببها أكل الفسيخ :

١- التهاب موضعي حول الفم وفي الشفاه ويصاحبه إحساس بالحرقان والألم.

٢- التهاب مؤلم في العينين يؤدي إلي احمرار وتورم الجفون.

٣- حساسية بالجلد في صورة ارتكاريا حادة ورغبة شديدة في الحكة وقد تتطور لتورم الشفاه واحتقان شديد بالحلق والزور يؤدي إلي الشعور بالاختناق يصل أحيانا لدخول العناية المركزة ويستدعي العلاج بالكورتيزون.

٤- التهابات بجدار المعدة والأمعاء والتلبك المعوي.

٥-  تسمم غذائي خطير  نتيجة التلوث الشديد بسموم أنواع من البكتريا الضارة.


 

أضاف الناظر أن الفسيخ أكلة غير صحية مخاطرها عديدة تجنبوها وبصفة عامة لو حدث أي من أعراض الحساسية السابقة علي الجلد أنصح بتناول قرص مضاد للهستامين فورا مثل تلفاست او زيرتك او اتراكس او ترياكتين.

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