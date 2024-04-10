عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للميت أول يوم العيد .. ردده تجعل قبره روضة من الجنة

صدى البلد

دعاء للميت أول يوم العيد أفضل ما نقدمه للميت هو الدعاء له وخاصةً فى العيد، ليتحول قبره في يوم العيد إلى روضة من رياض الجنة، وتطوف عليه ملائكة الرحمة من كل جانب لتعايده، ويناله بعضًا من مظاهر العيد، فكما يحتفل الأحياء بالعيد اليوم، فإن دعاء للميت في العيد يجعل الموتى يشاركون الأحياء فرحة العيد ومظاهره، فبه يكون عيدًا للمتوفي في قبره، لذا يبحث الكثيرون عن دعاء للميت اول يوم العيد راجين الله تعالى أن يصيب ساعة استجابة فيهنأ الميت به، تنفيذًا لوصية النبي –صلى الله عليه وسلم- بالحرص على دعاء للميت من ما ترك من ادعية المتوفي المأثورة بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة .

دعاء للميت أول يوم العيد 

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

حكم وجود الرجال بجوار النساء في صلاة العيد.. الأزهر للفتوى يرد

دعاء للميت أول يوم العيد 

«اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه».

« اللهم أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له».

« اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله».

« اللهم اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».

« اللهم أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

«اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسرور، اللهم إنه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

ادعية للميت أول يوم العيد 
« اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

« اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين».

« اللهم يمن كتابه، ويسر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم، اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا».

« اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك، اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا، اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم»

« اللهم اعف عنه، فإنّك القائل "ويعفو عن كثير"، اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجُد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك، اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه».

« اللهم احشره مع المتقين إلى الرّحمن وفدًا، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية"، اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض».

دعاء للميت اول يوم العيد ادعية للميت اول يوم العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

ترشيحاتنا

دعاء العيد.. كلمات من السنة النبوية مأثورة عن الصحابة

جهود مكثفة في رفح ونفي ومفاوضات .. تحركات عاجلة مصر بشأن غزة في أول يوم العيد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

بأول أيام العيد.. أمن الجيزة: إقبال متوسط على الحدائق ولا بلاغات تحرش

هل يجوز للمرأة جمع الصلاة في العيد للحفاظ على المكياج.. رد الفقهاء

كيفية صلاة العيد لمن فاتته.. الأزهر يحدد أسهل طريقة لقضائها في أي وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ