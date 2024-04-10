عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يرسم البهجة على وجوه الأيتام والمسنين والمرضى ويقدم لهم التهنئة والهدايا

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفي محمود بحي الدقي، بالمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الفطر المبارك .


استهل المحافظ جولته بزيارة دار الأورمان للأيتام بشارع المحروقى ودار الهنا للمسنين بحى العجوزة.


واطمأن محافظ الجيزة على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وحجم الرعاية الصحية التى يتلقوها وقدم العيدية لهم ووجه القائمين على دور الرعاية بتلبية أي متطلبات لهم مؤكداً علي ضرورة ان يتم التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود اي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين علي الدار لسرعة حلها .


كما وجه المحافظ حى العجوزة بالتنسيق مع إدارة الدار وإزالة أية مصادر للعشوائية أو الضوضاء ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بمحيطه. 


ووجه راشد نائبة المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن والشئون الصحية بتوفير كافة إحتياجاتهم وتكثيف البرامج الترفيهية والسياحية للأيتام للترويح عنهم.


وأكد المحافظ للنزلاء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم المواطنين والرفع عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات جنبا إلى جنب التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية التى من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات.


وقال محافظ الجيزة  إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة وتتجلى فيه القيم السمحة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد .


وأبدى الحضور سعادتهم بزيارة المحافظ داعيين بأن يحفظ الله مصر وقيادتها ويديم على أهلها نعم الأمن والإستقرار والرخاء .


كما شملت جولة المحافظ تفقد مستشفى إمبابة العام للاطمئنان علي تجهيزات المستشفي والحالة الصحية للمرضى المتواجدين وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وقام بإهدائهم العيدية متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام . 


ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنياً أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.


و ثمن محافظ الجيزة الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية ، مؤكدا أنهم يضربون أروع الأمثلة فى حب الوطن  بإخلاصهم فى أداء واجبهم المهنى والإنساني . 


رافق المحافظ إبراهيم الشهابى و هند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى و الدكتور خالد عبدالغنى مدير مديرية الصحة ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا استعدادات البدرشين لاستقبال عيد الفطر

يحقق طفرة مرورية..محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمحور ٢٦ يوليو الجديد

محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا جاهزية القطاعات الحيوية بمركز منشأة القناطر

جاهزية المساجد والساحات.. محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

استعداداً لعيد الفطر.. وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات على الأسواق بالجيزة

محافظة الجيزة تكثف جهود رقابة ومتابعة الأسواق للتأكد من جودة السلع المتداولة

ترشيحاتنا

المالية تطرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر

مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية السابق: لدينا معدات عالمية للتعامل مع أي طارئ

"الرئيس الأب".. السيسي يشارك أبناء الشهداء الألعاب خلال احتفالية العيد

دولة عربية تسجل 5 زلزال خلال 24 ساعة

هذا ما يريده الناس.. أبو العينين يوجه رسالة لكل العاملين بـ صدى البلد

فرحة العيد.. ولي العهد الأردني والأميرة رجوة في انتظار مولودهما الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أول أيام العيد| لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالخلطة في عيش سوري| بمذاق لا يقاوم

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ