وزير التنمية المحلية يتابع أوضاع المحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم مع المحافظين تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء ذلك خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين صباح اليوم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية بالدولة للتيسير على جميع المواطنين علي أرض المحافظات للاستمتاع بأجازة العيد مع أسرهم.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاتصالات التي أجراها على تهنئة المحافظين وجميع أبناء الشعب المصرى والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما توجه اللواء هشام آمنة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن تظل مصرنا الغالية تنعم بالأمن والطمأنينة والاستقرار.

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تواجد كافة القيادات التنفيذية بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد وفقاً لخطط العمل التي وضعتها المحافظات واستمرار فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي ضرورة متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء باستمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

كما أكد وزير التنمية المحلية أهمية متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات ورفعها أولاً بأول حفاظاً علي البيئة وسلامة وصحة المواطنين، وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التصدي لكافة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة مرور السيارات والمواطنين.

و شدد اللواء هشام آمنة على القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التصدي بحسم لأى محاولات للتعدي على أملاك وأراضى الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف استغلالاً لفترة الاجازة في عيد الفطر المبارك ، كما أكد " آمنة " على أهمية التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، وشدد وزير التنمية المحلية على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف مع أهمية المرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية على نطاق عملها خلال إجازة عيد الفطر، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة ، مشيراً إلى تلقى الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال :

♦️رقم الواتساب ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١)

♦️رقم الخط الساخن (15330)

♦️والبريد الإلكتروني

([email protected])

♦️والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)

(www.facebook.com/sotakmasmwo)

وخلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير التنمية المحلية مع المحافظين ..

وأشاروا إلى قيامهم بعدد من الجولات الميدانية في مناطق مختلفة وعلي بعض المنشآت العامة والخدمية والمستشفيات ودور الأيتام ورعاية المسنين وذلك بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك وكذا متابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات خلال أول أيام عيد الفطر وتوزيع الهدايا وكعك العيد والحلوي والورود وهدايا رئيس الجمهورية لرسم البهجة والفرحة علي وجوههم ، كما أكد المحافظون اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم للاستمتاع بأجازة العيد .