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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لكسر حصار متوقع.. تايوان تعلن إجراء مناورات عسكرية كبرى قريبا

الجيش التايواني
الجيش التايواني

أفادت صحيفة تايبيه تايمز نقلا عن تونج تشيه شينج رئيس إدارة التخطيط القتالي المشترك بوزارة الدفاع التايوانية، أن القوات المسلحة التايوانية ستجري تدريباتها السنوية للتدرب على كسر الحصار المفروض على الجزيرة.

ووفقا للخطة، سيتدرب الجيش التايواني على الرد على تدريبات محاكاة للعدو تتحول فجأة إلى عملية لفرض حصار على الجزيرة. 

ومن أجل فتح اتصالات تايوان مع العالم الخارجي، ستستخدم القوات المسلحة الطائرات والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ الساحلية والطائرات بدون طيار. 

وقال تونج إن الدروس المستفادة من الصراع في أوكرانيا وقطاع غزة سيتم دمجها في التدريبات.

ومن المقرر إجراء التدريبات التي تتضمن منصة محاكاة مستوى المسرح المشترك التي بنتها الولايات المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 أبريل، في حين من المقرر إجراء التدريبات القتالية الفعلية في الفترة من 22 إلى 26 يوليو القادم.

وتجري مناورات هان كوانج التي تشارك فيها جميع أنواع القوات المسلحة التايوانية منذ عام 1984.

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