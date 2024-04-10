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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

لذيذة وغير تقليدية.. سلطة الرنجة بالطحينة

صدى البلد

إذا كنتِ تحاولين تقديم اكلات مميزة نقدم ليكي اليوم سلطة الرنجة بالطحينة 

مكونات سلطة الرنجة:
  1 كيلو رنجة.
  4 حبات طماطم مقطعة مكعبات.
  3 ثمرات فلفل رومي مقطع حلقات.
  2 بصل مقطع حلقات.
  1/2 كوب طحينة.
  1/4 كوب زيت.
  3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

  مكونات سلطة الطحينة:250 جرام طحينة.
  1/4 كوب خل.
  1 ملعقة صغيرة كمون.
  1/2 ملعقة شطة.
  1/4 ملعقة صغيرة ملح.
  1/2 كوب من الماء.
  2 ملعقة كبيرة زيت.
طريقة التحضير:

الطريقة سلطة الرنجة:
تُمرر الرنجة على نار هادئة من الجهتين حتى يتم شوائها جيداً. تُخلى الرنجة من الشوك جيداً، وتقطع إلى قطع صغيرة.

تُوضع قطع الرنجة في إناء عميق، وتُضاف إليها مكعبات الطماطم، والفلفل، والبصل. تقلب الرنجة مع الخضروات ثم يُضاف للسلطة الطحينة والزيت وعصير الليمون، وتقلب السلطة وتُقدم مع البصل الأخضر، وسلطة الطحينة.

طريقة عمل سلطة الطحينة: في وعاء عميق تخلط الطحينة مع الخل والماء ويُقلب الخليط حتى تتجانس المكونات.

يضاف الملح، الشطة، الكمون والزيت لخليط الطحينة مع التقليب جيداً.

يمكنكِ إضافة ثلاث فصوص من الثوم المهروس ناعماً لسلطة الطحينة أو حسب الرغبة. وبالهنا والشفا

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