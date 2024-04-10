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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماتزعلش علي لبس العيد .. طرق إزالة البقع من الملابس

صدى البلد

يتعرض كثيرين في العيد لمواقف محرجة يمكن أن تتسبب في خسارة ملابس العيد وذلك بسبب قطع او بقعة صعبة في الملابس، لذلك نقدم لكي اليوم طرق التخلص من بقع الملابس:

١- الخل الأبيض الذي يستخدم في التنظيف لعدة سنوات كمنظف ومنعم للأقمشة وإزالة الرائحة. 

ويعتبر الخل الابيض لطيف حتى مع أكثر الأقمشة حساسية ، ويعتبر أكثر أمانًا في الاستخدام من منعمات الأقمشة.

وإذا لاحظت أن ملابسك تحتوي على بقع صفراء من العرق تحت الإبط لن تختفي ، فإن استخدام هذا المكون الطبيعي سيفي بالغرض.

البيكنج بودر يمكن أن يحارب روائح الغسيل، وتعزز أداء التبييض والمنظفات، وتعمل كمنعم طبيعي للأقمشة وحتى للتحكم في رغوة الصابون في جهازك.

ويمكن وضعه على غسالتك لتعزيز الأداء أو وضعه مباشرة على البقع الصعبة ليكون بمثابة مزيل للبقع قبل الغسيل.

الملح أو الليمون يمكن أن يكون ملح الطعام أيضًا علاجًا رائعًا لمحو البقع بجزء بسيط من تكلفة منظفات الغسيل.

كما يمكن رش كمية كبيرة من الملح علي البقعة والسماح للمكون بامتصاص السائل قبل تنظيفه بالفرشاة ثم غسل قطعة الملابس.

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