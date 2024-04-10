جانتس يطالب حكومة الاحتلال بتبني خطته للتجنيد الشامل

دعا وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس إلى تبني خطته للتجنيد الشامل، مصرًا على ضرورة عدم التخلي عن الترقية الحقيقية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ففي حديثه بعد اجتماع لحزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه في مدينة سديروت الجنوبية، قال جانتس: “إذا كان هناك شخص مستعد للتخلي عن قيمة الاحتياجات الخدمية والأمنية، والترويج لخطة تهرب – فسوف يتم احتجازه”.

وأكد جانتس في كلمة له اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال ستدخل رفح وستعود إلى خان يونس.

وأشار إلى أن لبنان سيدفع الثمن إذا تم توسيع نطاق الحرب، مؤكدًا أن إيران تدرك جيدا أنها إذا هاجمت إسرائيل فسترد تل أبيب على الفور.