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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

توقف إنتاج مسلسل جون سنو المشتق من أحداث  Game of Thrones

جون سنو
جون سنو

كشف الممثل كيت هارينجتون بطل مسلسل Game of Thrones  عن توقف خطط إنتاج عمل جديد منفرد لشخصية جون سنو التي قدمها على مدار ٨ مواسم.

وقال كيت هارينجتون في مقابلة له، أثناء الترويج لفيلمه "Blood for Dust"  إن شركة HBO علقت إنتاج مسلسله.

 

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الحرب قادمة 16 يونيو.. برومو جديد للموسم الثاني من House of the Dragon

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انطلاق عرض الموسم الثاني من House of the Dragon يونيو المقبل


 ورفضت الشبكة التعليق على تصريحات بطل شخصية جون سنو حتى الآن بحسب موقع فاريتي.

انتشرت  الأخبار في يونيو 2022 بأن كيت هارينجتون من المقرر أن يعود إلى دوره الشهير في مسلسل "Thrones".

منذ انتهاء عرض سلسلة Game of Thrones ظهر كيت هارينجتون في عدد من الأفلام الخاصة بمارفل، وأصيب باكتئاب بعد انتهاء العمل الذي قدمه للجمهور وقضى في تقديمه أكثر من 10 أعوام. 

كان من المقرر أن يكتب مسلسل جون سنو المؤلف جورج آر مارتن، وكان من المتوقع أن تكون أحداثه أكثر جرأة وإبداعية، ومن الممكن أن يفتح الباب أمام العديد من شخصيات Game of Thrones للعودة مرة أخرى مثل شقيقته آريا ستارك وسانسا ستارك وغيرهم. 

وطرح مسلسل House of the Dragon الذي تدور أحداثه قبل 200 عاما من قصة "صراع العروش" في  21 أغسطس الماضي على منصة HBO.

يحكي المسلسل قصة الحرب الأهلية التي دمرت العائلة المشهورة بتربية ومساعدة التنانين لها، ويقوم ببطولته بادي كونسيدين، أوليفيا كوك، مات سميث، إيف بيست، وفابيان فرانكل. 

Game of Thrones House of the Dragon HBO سلسلة Game of Thrones صراع العروش

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