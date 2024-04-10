الإمارات والأردن ينفذان عملية إسقاط مشتركة للمساعدات على غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة الإماراتية وضمن عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات 68 طناً من المساعدات.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، يستمر تنفيذ هذه العملية تجسيدا للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.