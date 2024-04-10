مشروع أمريكي.. روسيا تستنكر استضافة سويسرا مؤتمرا حول السلام في أوكرانيا

أدانت وزارة الخارجية الروسية، استضافة سويسرا مؤتمرا حول السلام في أوكرانيا، واصفة إياه بأنه مشروع أمريكي.

كانت سويسرا، أعلنت اليوم الأربعاء، عن عقد مؤتمر رفيع المستوى في منتصف شهر يونيو المقبل للتوصل إلى سلام في أوكرانيا، ولكن بدون مشاركة روسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إنه من المقرر عقد مؤتمر دولي يومي 15 و16 يونيو في فندق بورغنشتوك من فئة الخمس نجوم فوق بحيرة لوتسيرن بوسط سويسرا.

وأضافت الحكومة السويسرية في بيان أن “الظروف أصبحت الآن مواتية لعقد مؤتمر يمكنه إطلاق عملية السلام”، وذلك بعد مرحلة استكشافية شملت الضغط والتشاور مع مختلف الدول لدراسة الخيارات المتاحة.

ولفتت إلى أن الخطوة الأولى هي تطوير “تفاهم مشترك بين الدول المشاركة بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا”.

وأضافت الحكومة السويسرية أنه خلال المرحلة الاستكشافية الأولية، أجرت سويسرا محادثات مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والدول الممثلة لما يسمى بـ “الجنوب العالمي”، مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية.