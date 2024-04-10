كارثة اقتصادية| موانئ أوروبا تتحول إلى مواقف سيارات.. ما السبب؟

تتكدس المركبات المستوردة في الموانئ الأوروبية، مما يحولها إلى "مواقف للسيارات" حيث يعاني صانعو السيارات والموزعون من تباطؤ المبيعات والاختناقات اللوجستية بما في ذلك عدم وجود سائقي الشاحنات.

وأشار المسئولون التنفيذيون في الموانئ وصناعة السيارات إلى تراكم السيارات الكهربائية الصينية باعتباره أحد الأسباب الرئيسية للمشكلة، حيث تقوم بعض الشركات بحجز فترات تسليم الشحن دون طلب النقل الإضافي.

وفي حالات أخرى، تواجه شركات صناعة السيارات بشكل عام صعوبات في طلب الشاحنات بسبب نقص السائقين والمعدات اللازمة لتحريك المركبات.

الميناء تتحول إلى مواقف سيارات.. ما السبب؟

يستخدم موزعو السيارات بشكل متزايد مواقف السيارات بالميناء كمستودع. قال ميناء أنتويرب-بروج، الذي يعد ميناؤه في زيبروج أكثر موانئ أوروبا ازدحامًا بواردات السيارات، "بدلاً من تخزين السيارات لدى التجار، يتم جمعها في محطة السيارات". وأضاف الميناء أن "جميع موانئ السيارات الرئيسية" تعاني من الازدحام، دون أن يحدد مصدر المركبات.

وقال بعض المسئولين التنفيذيين في صناعة السيارات إن شركات صناعة السيارات الصينية لم تبيع سياراتها في أوروبا بالسرعة التي توقعتها، وهو ما كان مساهما كبيرا في تخمة موانئ المنطقة.

قال أحد مديري سلسلة توريد السيارات: "يستخدم صانعو السيارات الكهربائية الصينيون الموانئ مثل مواقف السيارات".

كانت بعض السيارات الكهربائية ذات العلامات التجارية الصينية موجودة في الموانئ الأوروبية لمدة تصل إلى 18 شهرًا، بينما طلبت بعض الموانئ من المستوردين تقديم دليل على النقل المستمر، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في الصناعة.

وقال أحد خبراء لوجستيات السيارات إن العديد من المركبات التي تم تفريغها كانت ببساطة تبقى في الموانئ حتى يتم بيعها للموزعين أو المستخدمين النهائيين.

ويأتي انسداد محطات السيارات في الوقت الذي تخطط فيه العديد من شركات صناعة السيارات الصينية، مثل BYD وGreat Wall وChery وSAIC، لزيادة صادراتها إلى أوروبا ، وذلك للحفاظ على تشغيل مصانعها في الصين والاستفادة من شهية المنطقة للطاقة الكهربائية. سيارات.

وكانت صادرات الصين من السيارات في عام 2023 أعلى بنسبة 58 في المائة عن العام السابق، مما أدى إلى إعادة تشكيل كبيرة لسوق السيارات. وفي الشهرين الأولين من هذا العام، شملت أهم وجهات التصدير للسيارات الصينية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة ومركبات الهيدروجين بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا.