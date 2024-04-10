قرار جديد من مدرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، قرارا لـ"جوزيه جوميز" المدير الفني لنادي الزمالك، قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": “مصدر بالزمالك: جوميز يقرر إراحة بعض اللاعبين أمام الاتحاد السكندري بسبب القمة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، في إطار مباريات الأسبوع الثامن «مؤجل» من منافسات دوري nile، والمقرر إقامتها في السابعة من مساء غد الخميس، بإستاد القاهرة.

وبحسب إدارة النادي؛ فإن الرحلة ستكون لحاملي بطاقة المشجع "Fan" وتذكرة المباراة.

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 27 نقطة.