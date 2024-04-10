قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 300 طن تمور فاسدة بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية والخضروات، كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، بحيازة كميات من السلع الغذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بداخل المخزن على (300 طن بلح) معبأ داخل أجولة وأقفاص بلاستيكية، وغير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهرى فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والرائحة ويشكل خطراً على الصحة العامة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.