رابطة الليجا تعلن مواعيد الجولة 34 من الدوري الإسباني

كشفت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإسباني.

وأوضحت الرابطة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الجولة ستنطلق يوم 3 مايو المقبل، وتختتم يوم 5 من الشهر نفسه.

وستكون أول مباراة في الجولة ال34 بين أتلتيك بيلباو وخيتافي على ملعب الأخير، ثم يلعب ريال مدريد مع قادش في اليوم التالي.

ويستضيف جيرونا وبرشلونة يوم 4 مايو المقبل، وفي نفس اليوم يلعب مايوركا مع أتلتيكو مدريد.

وفي 5 مايو المقبل، يصطدم أوساسونا مع ريال بيتيس، كما يلعب سيلتا فيجو مع فياريال، ثم تختتم الجولة في نفس اليوم بمباراة إشبيلية وغرناطة.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني ب67 نقطة، ويليه جيرونا ثالثا ب65 نقطة.