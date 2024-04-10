عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رباعية نظيفة| بيراميدز يتصدر الدوري المصري بالفوز على الجونة

بيراميدز
بيراميدز

حقق بيراميدز الفوز على الجونة برباعية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز والجونة

بتلك النتيجة تصدر بيراميدز الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بينما تواجد الجونة في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري المصري

في حراسة المرمى : أحمد الشناوي.

في خط الدفاع : أحمد سامي – أسامة جلال – محمد حمدي – محمد الشيبي.

في خط الوسط : بلاتي توريه – وليد الكارتي – ابراهيم عادل.

في خط الهجوم : رمضان صبحي – فينستون مايلي – مصطفى فتحي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : شريف إكرامي – أحمد فتحي – كريم حافظ – أحمد توفيق – مهند لاشين – رضا بوبو – محمود صابر – زلاكة – دودو الجباس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

موضوعات متعلقة

تعادل أرسنال وبايرن ميونيخ 2-2 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

قمة نارية|تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ يضرب أرسنال بهدفين في الشوط الأول

قمة نارية| تقدم ريال مدريد على مانشستر سيتي في الشوط الأول

ضرب نار| 3 أهداف في موقعة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

معركة الأبطال| تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي الرسمي

بالقوة الضاربة| تشكيل أرسنال وبايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري الأبطال

بديل مبابي| باريس سان جيرمان يخطط لخطف جوهرة بلباو من برشلونة

ترشيحاتنا

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

هل يجوز العمل في أيام العيد؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

بايدن يتهم نتنياهو بارتكاب «خطأ» بشأن غزة

النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

رباعية نظيفة| بيراميدز يتصدر الدوري المصري بالفوز على الجونة

ألفاظ التكبير في صلاة العيد.. هل الزيادة فيها بدعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ