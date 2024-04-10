رباعية نظيفة| بيراميدز يتصدر الدوري المصري بالفوز على الجونة

حقق بيراميدز الفوز على الجونة برباعية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز والجونة

بتلك النتيجة تصدر بيراميدز الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بينما تواجد الجونة في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري المصري

في حراسة المرمى : أحمد الشناوي.

في خط الدفاع : أحمد سامي – أسامة جلال – محمد حمدي – محمد الشيبي.

في خط الوسط : بلاتي توريه – وليد الكارتي – ابراهيم عادل.

في خط الهجوم : رمضان صبحي – فينستون مايلي – مصطفى فتحي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : شريف إكرامي – أحمد فتحي – كريم حافظ – أحمد توفيق – مهند لاشين – رضا بوبو – محمود صابر – زلاكة – دودو الجباس.