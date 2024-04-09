قمة نارية| تقدم ريال مدريد على مانشستر سيتي في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتشير النتيجة إلى تقدم الريال بهدفين لهدف.

ونجح بيرناردو سيلفا في التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، وعاد ريال مدريد بهدفين في الدقيقتين 12 و14 عن طريق روبن دياز بهدف في مرماه ورودريجو.

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن التشكيل الأساسي لخوض مواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ريال مدريد للثأر من مانشستر سيتي، الذي أطاح به من نصف نهائي نسخة الموسم الماضي، بعد الفوز بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.

ويعتبر ريال مدريد الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 14 بطولة، فيما يعد مانشستر سيتي هو حامل اللقب بعدما توج به للمرة الأولى في مسيرته.

وجاء البرازيلي فينيسيوس جونيور على رأس هجوم ريال مدريد، فيما يقود جود بيلينجهام خط وسط الملكي.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، تشواميني، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: أكانجي، دياز، ستونز، وجفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فيل فودين، برنانردو سيلفا، وجاك جيرليش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.