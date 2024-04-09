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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معركة الأبطال| تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي الرسمي

صدى البلد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن التشكيل الأساسي لخوض مواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ريال مدريد للثأر من مانشستر سيتي، الذي أطاح به من نصف نهائي نسخة الموسم الماضي، بعد الفوز بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.

ويعتبر ريال مدريد الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 14 بطولة، فيما يعد مانشستر سيتي هو حامل اللقب بعدما توج به للمرة الأولى في مسيرته.

وجاء البرازيلي فينيسيوس جونيور على رأس هجوم ريال مدريد، فيما يقود جود بيلينجهام خط وسط الملكي.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، تشواميني، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: أكانجي، دياز، ستونز، وجفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فيل فودين، برنانردو سيلفا، وجاك جيرليش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

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معركة الأبطال| تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي الرسمي


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