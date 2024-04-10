الحكومة: استهلاك الطعام في شهر رمضان يشكل 15% من الإنفاق السنوي على الغذاء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان ارتفاع استهلاك الطعام في شهر رمضان مقارنة بالشهور الاخرى .

واوضح المركز انه رغم أن شهر رمضان هو شهر الصيام، فإن استهلاك الطعام خلال الفترة من "الإفطار" إلى "السحور" يتجاوز نمط الاستهلاك الطبيعي.

وترتفع فواتير الطعام بنسبة 50 إلى 100% خلاله فحسب، بل تشير التقارير إلى أن 83% من الأسر تغيِّر عاداتها الاستهلاكية الغذائية خلال الشهر الكريم، كما أن استهلاك الغذاء في شهر رمضان يشكِّل 15% من الإنفاق السنوي على الغذاء.