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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فيها حاجة حلوة| قسيس يقدم الهدايا للأطفال احتفالا بعيد الفطر

احتفلات عيد الفطر
احتفلات عيد الفطر بمصر

نشرت إحدى متابعات مواقع التواصل الاجتماعي، على منصة فيسبوك صباح اليوم، فيديو يوثق أحد المشاهد الرائعة، لـ قس قبطي يوزع الهدايا على الأطفال عقب انتهاء صلاة العيد.

تعليقات المواطنين 

قس يشارك أطفال المسلمين الاحتفال بعيد الفطر

وشاركت إحدى مستخدمي السوشيال ميديا، عبر منصة تداول الصور والفيديوهات فيسبوك، فيديو لأحد القساوسة الأقباط وهو يقوم بتوزيع الهدايا على أطفال المسلمين عقب انتهاء الصلاة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2024، مما يعبر عن مشاهد الوحدة الوطنية الجميلة، المتعارف عليها داخل المجتمع المصري.  

“فيها حاجة حلوة”.. وعلى أنغام تلك الأغنية الشهيرة شاركت صاحبة الحساب فيسبوك، فيديو لـ القس كيرلس موريس خلال قيامه بمشاركة الأطفال أجواء الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، وتوزيعه أكياس الهدايا والحلويات، باعتبارها أبسط وسيلة للبهجة وسعادة الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم.

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فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر

وعلقت على الفيديو: كل سنة وأنتم طيبين، العيد عندنا حاجة تانية.

وتلقى القس كيرلس ابتسامات الأطفال الذين شاركهم فرحة أول أيام عيد الفطر، كي تصبح الوحدة الوطنية والمحبة في أبهى صورها أمام الجميع.

تعليق المواطنين 

وعلق أحد مُتابعي مواقع التواصل الاجتماعي: هى دى مصر وهتفضل كدة ليوم الدين مفيهاش مسلم ومسيحى، فيها مصريين بس واخوات وحبايب بيوتنا مفتوحة للكل والكل بيحب الخير لبعضه.

وعلق متابع آخر: كل سنة وإحنا واحد متجمعين في الحزن والفرح ميفرقناش أي حد، وقال آخر: كل سنة وقدسك طيب عيد مبارك علينا جميعًا.

وكتب أحد المعلقين: عيد سعيد على كل المصريين والعالم أجمع، وقال آخر: ايه القمر ده.

قس يشارك أطفال المسلمين الاحتفال بعيد الفطر قس يشارك أطفال المسلمين الاحتفال بعيد الفطر عيد الفطر فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر

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