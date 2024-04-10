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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعتزم فتح معبر جديد إلى شمال غزة لإيصال المساعدات

جالانت
جالانت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن إسرائيل ستفتح معبرًا جديدًا إلى شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جالانت في مؤتمر صحفي إن إسرائيل ستفتح معبرا بريا جديدا إلى قطاع غزة مصمما بشكل رئيسي لتسهيل توصيل المساعدات للفلسطينيين من الخارج أو الأردن المجاور.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيتم إنشاء نقطة عبور جديدة في الجزء الشمالي من حدود غزة لتقليل الوقت الذي يستغرقه وصول المساعدات بالشاحنات من أسدود، على بعد 40 كيلومترا.

ويقول أحد المساعدين إن نقطة العبور ستكون بين قرية زيكيم الإسرائيلية وقرية السيافا الفلسطينية.

وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت إسرائيل المساعدات الدفاع الإسرائيلي

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