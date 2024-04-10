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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سكان غزة: الشيء الوحيد الذي نحتفل به هو أننا ما زلنا على قيد الحياة

صدى البلد

خيم الحزن والأسى العميقان على مناسبة عيد الفطر السعيد في غزة، التي مزقتها الحرب. تحتفل العائلات في غزة، مثل تلك الموجودة في جميع أنحاء العالمين العربي والإسلامي، بهذا اليوم تقليديًا من خلال زيارة أحبائهم، وتبادل الهدايا، والاستمتاع بالحلويات الاحتفالية. ومع ذلك، بعد ستة أشهر من الصراع المستمر، لا يزال المزاج قاتماً حيث يكافح الناس من أجل البقاء وسط الأنقاض.

مع فايننشال تايمز، تحدثت إيمان عبد الشافي الفياض، خبيرة التجميل في الأربعينيات من عمرها، عن صعوبة العثور على ما تحتفل به هذا العام. وأعربت عن حزنها العميق بينما كانت تراقب سرير والدها المصاب في مستشفى مدينة العريش المصرية، حيث لجأت بعد غارة جوية إسرائيلية: لقد ترك الدمار الذي سببته الحرب العديد من سكان غزة في حداد على أحبائهم ويكافحون من أجل العثور على الأمل.

وكانت حصيلة الصراع هائلة. لقد تم تهجير غالبية سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وأفاد مسؤولو الصحة بأن أكثر من 33.000 شخص فقدوا حياتهم منذ بدء الأعمال العدائية.  

وعلى الرغم من الظروف الصعبة، فإن بعض الأفراد في غزة مصممون على رفع الروح المعنوية وجلب لحظات من الراحة. وفي مدينة رفح الجنوبية، تقوم نيفين المدهون وفريقها من الطهاة بعمل الحلويات وتوزيعها على الأسر التي تعيش في الخيام. وإلى جانب الأموال المتبرع بها، قاموا أيضًا بتوفير الملابس وخططوا لتقديم الهدايا للأطفال المتضررين من الحرب.

ومع ذلك، فإن حقيقة محنة غزة لا تزال صارخة. وتلوح المجاعة والمرض في الأفق بالمنطقة، حيث أفادت الأمم المتحدة بأن ثلث الأطفال الرضع في الجزء الشمالي من غزة يعانون من سوء التغذية الحاد. وكما عبرت أم موسى، التي لجأت إلى أحد مستشفيات العريش، فإن التركيز تحول من الفرح والاحتفال إلى البقاء والأمل في رؤية يوم آخر.

في مخيمات اللاجئين القريبة من بيروت، بلبنان، تركزت الأفكار والصلوات على شعب غزة منذ أشهر. وشككت مريم محمود أسعد، وهي أم لثلاثة أطفال وتقيم في مخيم برج البراجنة، في وجود عيد هذا العام، في ظل المقابر الجماعية والمعاناة المستمرة في غزة. ويرسل سكان هذه المخيمات بانتظام الملابس والأموال لدعم نظرائهم في غزة، حيث يشعرون بآثار الحرب بشدة.

بالنسبة لمنذر شبلاق، المدير السابق لسلطة المياه في غزة، فإن هذا العيد هو بمثابة تذكير مؤلم بكل ما فقده. بعد انفصاله عن عائلته التي بقيت في غزة بينما يبحث عن ملجأ في مصر، عبر شبلاق عن الفراغ وانعدام الهدف الذي يصاحب هذا اليوم.

ومع مرور العيد مرة أخرى، يجد سكان غزة العزاء في حقيقة أنهم ما زالوا على قيد الحياة، على الرغم من الصعوبات التي لا يمكن تصورها والتي يتحملونها. لقد أعادت الحرب تشكيل حياتهم، وتركتهم في حالة من الحداد والبقاء، حيث يبدو الاحتفال مستحيلاً.

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