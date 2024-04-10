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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة توافق على بيع أنظمة توزيع المعلومات إلى السعودية

صدى البلد

 منحت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف إلى المملكة العربية السعودية، وفقًا لإعلان أصدره البنتاجون يوم الأربعاء. وتمثل الصفقة، التي تبلغ قيمتها 101.1 مليون دولار، خطوة مهمة في التعاون الدفاعي المستمر بين البلدين.

يتضمن البيع المعتمد توفير أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف، وهي أنظمة اتصالات متقدمة تستخدمها القوات العسكرية لتعزيز الوعي الظرفي وقدرات القيادة والسيطرة وقابلية التشغيل البيني. تسهل الأنظمة تبادل المعلومات المهمة، بما في ذلك الصوت والبيانات والفيديو، مما يسمح بالتنسيق الفعال أثناء العمليات العسكرية.

ويأتي قرار الموافقة على الصفقة بعد عملية مراجعة شاملة أجرتها وزارة الخارجية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل مصالح الأمن القومي، والاستقرار الإقليمي، واعتبارات حقوق الإنسان. تشير الموافقة إلى قرار الإدارة بأن البيع المقترح يتوافق مع هذه المخاوف.

ويؤكد بيع أنظمة توزيع المعلومات إلى المملكة العربية السعودية على الشراكة الدفاعية الطويلة الأمد بين البلدين. كانت المملكة العربية السعودية متلقيًا رئيسيًا للمعدات والدعم العسكري الأمريكي على مر السنين، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وتعزيز الأمن الإقليمي.

وتعكس الصفقة المقترحة، التي تبلغ قيمتها 101.1 مليون دولار، التزام الولايات المتحدة المستمر بتعزيز الاستعداد العسكري للمملكة العربية السعودية وضمان قدرتها على الاستجابة بفعالية للتهديدات المتطورة. ستزود أنظمة توزيع المعلومات متعددة الوظائف القوات المسلحة السعودية بقدرات اتصال متقدمة، مما يمكنها من تحسين التنسيق والفعالية في عملياتها.

ومن المهم الإشارة إلى أن الموافقة على هذه الصفقة المحتملة لا تضمن إتمامها. تتضمن الخطوات التالية التفاوض وتنفيذ العقود بين مقاول الدفاع الأمريكي المعني والحكومة السعودية. ستضمن هذه العمليات استيفاء الشروط والأحكام المتفق عليها، وتسليم الأنظمة كما هو مخطط لها.

من المتوقع أن يتم إصدار المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني وتسليم أنظمة توزيع المعلومات مع تقدم مفاوضات العقد. وتمثل موافقة وزارة الخارجية علامة بارزة في عملية البيع المحتملة، مما يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الدفاعية مع المملكة العربية السعودية.

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