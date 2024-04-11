ياسر جلال: بحب أخويا وأحييه على برنامج المقالب ومحبش أظهر فيه

تحدث الفنان ياسر جلال، عن العمل الفني الذي دخل به السباق الرمضاني ٢٠٢٤ جودر، مشيرا إلى أن العمل الفني قريب لي، ونقطة مضيئة في مشواري الفني.

وأضاف ياسر جلال، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج سهر دي ام سي، المذاع عبر فضائية دي أم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن بحب أخويا رامز جلال، وبحييه على اللى بيقدمه، وبحبه برامجه لكن مبحبش أظهر فى هذه البرامج.

وأشار الفنان ياسر جلال، الى أن جودر حقق حلمى بدخول عالم ألف ليلة وليلة، وصعوبات الملابس والمكياج والتنقلات تهون من أجل النجاح، متابعا أنه تربيت أنا وجيلى على حواديت ألف ليلة وليلة.