عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر جلال: بحب أخويا وأحييه على برنامج المقالب ومحبش أظهر فيه

ياسر جلال
ياسر جلال

تحدث الفنان ياسر جلال، عن العمل الفني الذي دخل به السباق الرمضاني ٢٠٢٤ جودر، مشيرا إلى أن العمل الفني قريب لي، ونقطة مضيئة في مشواري الفني.
وأضاف ياسر جلال، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج سهر دي ام سي، المذاع عبر فضائية دي أم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن بحب أخويا رامز جلال، وبحييه على اللى بيقدمه، وبحبه برامجه لكن مبحبش أظهر فى هذه البرامج.

وأشار الفنان ياسر جلال، الى أن جودر حقق حلمى بدخول عالم ألف ليلة وليلة، وصعوبات الملابس والمكياج والتنقلات تهون من أجل النجاح، متابعا أنه تربيت أنا وجيلى على حواديت ألف ليلة وليلة.

ياسر جلال الاعلامي اسامة كمال ألف ليلة وليلة الفنان ياسر جلال السباق الرمضانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

مفيش احترام .. خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا للجدل بشأن الدوري الممتاز

موضوعات متعلقة

ياسر جلال: «جودر» حقق حلمي بدخول عالم «ألف ليلة وليلة»

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية: علينا الاستعداد للحرب

كولر يصحصح.. تعليق نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي وزد بالدوري اليوم

3 مواجهات نارية بالدوري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس

جودر..عبدالعزيز مخيون: لازم أريح المخرج وأسمعه كويس وأديه اللي هو عاوزه

أمريكا واليابان تؤكدان الحاجة لوقف نار لـ6 أسابيع على الأقل في غزة

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوروبا تعود لاستخدام سيارات البنزين بالتزامن مع ضعف الإقبال على الكهربائية..ما السبب؟

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس.. حقائق مذهلة

عربية بسعر زمان.. أرخص سيارة أوتوماتيك مناسبة للشراء

فيديو

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ