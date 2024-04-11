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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وش السعد..محمد إمام يتغزل في مي عز الدين بعد ظهورها خلال "كوبرا"

صدى البلد

وجه الفنان محمد أمام، رسالة شكر للفنانة مي عز الدين بعد ظهورها كضيف شرف في اخر حلقة من مسلسل “كوبرا”. 

وكتب عبر حسابه على انستجرام: “عشرة العمر ووش السعد نجمة النجمات أحلى قفلة للمسلسل مبسوط جدا بيكي وكان وحشني الشغل معاكي شكرا على جمالك وحلاوتك”. 

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا، هروب محمد إمام من السجن بعد الحكم عليه والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وانتقامه من شيخون وشقيقه.

وبعد مرور شهر على حبسه تمكن كوبرا من الهرب من السجن، والتقى مي عز الدين التي شاركت في الحلقة الأخيرة كضيفة شرف.

واتضح أن كوبرا ومي عز الدين تربطهما قصة حب كبيرة وينصبان سويا في عمليات شهيرة وطرحت عليه العودة إلى اللعب معه، ما طرح تساؤلات حول تقديم موسم ثان من بطولتهما.

الفنان محمد امام كضيف شرف قصة حب ومي عز الدين مي عز الدين مسلسل كوبرا محمد امام

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وش السعد..محمد إمام يتغزل في مي عز الدين بعد ظهورها خلال "كوبرا"


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