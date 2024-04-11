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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وصول عبادي الجوهر لـ الرياض استعدادا لحفل العيد.. غدا

حفل عبادي الجوهر
حفل عبادي الجوهر

وصل الفنان عبادي الجوهر، مساء أمس الأربعاء 10 أبريل، إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لحفله الغنائي هناك غدا الجمعة 12 أبريل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-مقطع فيديو قصير لـ عبادي الجوهر، خلال لحظة وصوله، وحرص فيه على توجيه الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشكر شعب المملكة كافة، مؤكدا أنه بين أهله وناسه. 

حفل عبادي الجوهر

وينتظر عبادي الجوهر، إحياء حفل غنائي ساهر له مع زينة عماد وعبدالله المستريح، بقيادة المايسترو وسام خطاف، في العاصمة السعودية الرياض، يوم 12 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

 

عبادي الجوهر - ظل الذهب

في أول شهر سبتمبر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اغنية الفنان عبادي الجوهر، الجديدة التي تحمل اسم ظل الذهب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية ظل الذهب لـ عبادي الجوهر، من كلمات: سعود المرشود، ألحان: عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبدالمجيد. 

أحدث أغاني عبادي الجوهر

في شهر يوليو الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية يا موادعني لـ الفنان عبادي الجوهر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، خلال الفترة المقبلة. 

أغنية يا موادعني لـ عبادي الجوهر، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان عبادي الجوهر، توزيع موسيقي المايسترو أمير عبد المجيد. 

وحصد الفنان عبادي الجوهر، مليون و200 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم خوف وسكات، بعد طرحها في منتصف شهر يناير الجاري، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية خوف وسكات، لـ عبادي الجوهر، تعزف ألحانها على أوتار العود، من جلسات أخطبوط العود عبادي الجوهر.  

وتخطت مشاهدات ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، الجديد، حاجز 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو مكون من أغنيتين فقط.

وحققت أغنية دق قلبي للفنان عبادي الجوهر مليونا و52 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وحققت أغنية اختفي للفنان عبادي الجوهر مليونا و72 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

ألبوم عبادي الجوهر الجديد

وقبل عدة أشهر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب، تزامنًا مع اجازة عيد الأضحى المبارك، والموسم الصيفي.

ويتكون ميني ألبوم عبادي الجوهر، الجديد -الذي يحمل اسم عبادي الجوهر 2022- من أغنيتين فقط، هما على التوالي:

أغنية دق قلبي، وهي من كلمات: علي الغامدي، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبد المجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

أغنية اختفى، وهي من كلمات الأمير: عبدالرحمن بن مساعد، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع: المايسترو أمير عبدالمجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

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