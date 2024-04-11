البتكوين تستعيد سعر 70 ألف دولار بعد استيعاب بيانات التضخم الأمريكية

على الرغم من الهبوط السريع بنسبة 2% بعد ظهور أرقام مؤشر أسعار المستهلك، حققت البتكوين انتعاشاً حاداً، واستعادت مستوى السعر البالغ 70 ألف دولار، ونمت بنسبة 1.8% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تراجعت عملة بتكوين المشفرة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية نحو مستويات 68 ألف دولار، أمس الأربعاء، حيث أدى ترقب بيانات التضخم الرئيسية إلى عزوف المتداولين إلى حد كبير عن الأصول عالية المضاربة وذات المخاطر العالية.

وبدا أن معنويات السوق أكثر ميلاً نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والذهب، بعد أن سجل المعدن الأصفر مستوى قياسياً مرتفعاً هذا الأسبوع.

كما أدى الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وتحديداً النفط والمعادن، إلى توجيه التركيز بعيداً عن العملة الرقمية، حيث تراهن الأسواق على أن تحسن الظروف الاقتصادية العالمية في الأشهر المقبلة سيدعم الطلب على السلع.

هذه البيانات التي تجاوزت التقديرات، ستمنح الفدرالي الأمريكي زخماً أقل للبدء في خفض أسعار الفائدة ، وهو سيناريو يبشر بالخطر على الأصول المضاربة مثل البتكوين.

وبعيدًا عن بيانات التضخم، فإن محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي في مارس أيضاً تحت الرادار.

في حين قال الفدرالي الأمريكي إنه سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، شكك عدد كبير من المسئولين في هذه التوقعات بعد الاجتماع، خاصة في مواجهة التضخم الثابت.

لكن خسائر رائدة العملات المشفرة في العالم بقيت محدودة تحسباً لحدث التنصيف، المقرر أن يحدث في 20 أبريل تقريباً.

هذا الحدث، الذي سيحدث مع توليد الكتلة رقم. 840.000 على بلوكشين البتكوين، سيشهد انخفاض معدل تعدين البتكوين الجديدة إلى النصف.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الحدث الرواية القائلة بأن الندرة النسبية للبتكوين ستؤدي إلى ارتفاع سعرها.

كانت عملة البتكوين قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 73.000 دولار في وقت سابق من عام 2023، وإلى 70 ألف في الأسابيع الماضية، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة تدفقات رأس المال بعد موافقة الولايات المتحدة على الصناديق المتداولة في البورصة الفورية.