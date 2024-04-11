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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري والقناة الناقلة

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة دوري NILE.

موعد مباراة الأهلي وزد في دوري NILE

من المتوقع أن تُقام مباراة الأهلي وزد في تمام السابعة مساء اليوم، على استاد السلام، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة من دوري NILE.

يسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر لتحسين النتائج على المستوى المحلي، بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادله مع إنبي بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد

تنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الأهلي وفريق زد الليلة، حيث تمتلك حقوق بث دوري NILE بشكل حصري.

وسيتم تقديم استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها على القناة، يضم نجوم الكرة والمحللين لتقديم تحليل شامل لفرص كل فريق في الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث.

يحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب أندية الدوري، برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

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